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21:25 09.02.2024

Зеленський обговорив із конгресменами США постачання ППО і далекобійних ракет

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Зеленський обговорив із конгресменами США постачання ППО і далекобійних ракет

Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з конгресменами США в п'ятницю в Києві обговорив постачання далекобійної зброї та систем ППО.

"Обговорили необхідність підтримки цього року і нового американського пакета, який все ще на обговоренні, критичні питання. Також ППО, а саме - Patriots. І третє, ключове питання - наголосив на важливості далекобійності нашої зброї, зокрема ATACMS на 300 кілометрів, щодо яких поки що немає, на жаль, рішення", - сказав він у відеозверненні в п'ятницю.

"Ми цінуємо американське лідерство і його внесок у захист української незалежності та демократії з перших днів повномасштабної війни. Америка допомогла Україні вистояти у вирішальний момент", - сказав він.

 

 

 

Теги: #конгрес_сша #ппо #зеленський

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