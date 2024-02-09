Президент і глава Кабміну скоординували роботу з партнерами щодо конфіскації російських активів - нарада

Президент України Володимир Зеленський провів у п'ятницю нараду з главою уряду Денисом Шмигалем щодо координації роботи з партнерами стосовно конфіскації російських активів.

"Провів сьогодні нараду з главою уряду Денисом Шмигалем ... Скоординували з прем'єр-міністром нашу роботу з партнерами щодо конфіскації російських активів. Продовжуємо спілкуватися на всіх рівнях - і офіційному, і експертному, і громадському, щоб прискорити всі необхідні рішення", - повідомив президент у своєму відеозверненні.

Як він зазначив, "найкраща відповідь на кожен прояв російського божевілля і терору - це болючі та відчутні втрати для держави-терориста".

"Що більше буде втрат у винуватця війни, то ближче зможемо зробити повернення миру. Справедливого миру та надійної безпеки", - заявив Зеленський.

Глава держави також повідомив, що стежитиме за виконанням прем'єр-міністром доручень, наданих йому під час візиту до м. Кропивницький (Кіровоградської області). Зазначається, що прем'єру було доручено оперативне опрацювання питань щодо стабільності постачання регіону водою, роботи урановидобувних шахт і соціального захисту працівників.

Крім того, Зеленський доручив Шмигалю опрацювати питання безпеки, зокрема можливість обласної та місцевої влади купувати за власні кошти засоби РЕБ для прикриття інфраструктури.