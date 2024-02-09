Зеленський переконаний, що рішення про допомогу Україні буде ухвалено Конгресом США

Президент України Володимир Зеленський заявив про критичну важливість ухвалення Конгресом США пакета допомоги Україні.

"Ми не можемо зупинятися в нашій боротьбі з агресором. Щоб ця боротьба була ефективною, нам необхідна підтримка союзників, насамперед Сполучених Штатів. Переконаний, що рішення про виділення необхідної допомоги Україні обов'язково буде ухвалено Конгресом. Це зміцнить нашу економіку та Збройні Сили", - заявив він у п'ятницю на зустрічі з двопартійною делегацією Палати представників Конгресу США на чолі з головою Постійного комітету Палати представників з питань розвідки Майком Тернером, а також конгресменами Джейсоном Кроу, Джеймсом Гіллом, Заком Нанном та Ебігейлом Спенбергером.

Президент також зазначив, що пріоритетом залишається отримання додаткових систем ППО для ефективного захисту цивільного населення та об'єктів критичної інфраструктури. Важливим є й розвиток двостороннього співробітництва щодо локалізації спільного виробництва в Україні сучасних дронів та засобів радіоелектронної боротьби.

Глава держави наголосив на важливості візиту конгресменів в Україну в той час, коли Росія продовжує терор проти мирних міст і цивільної інфраструктури, завдаючи масованих ударів ракетами та іранськими дронами. "Цей візит свідчить про потужну двопалатну та двопартійну підтримку України, підтверджує, що Сполучені Штати є стратегічним партнером, який допомагає нам ефективно протистояти агресору. Ваш приїзд важливий для підняття бойового духу нашого народу, особливо тих героїв, які сьогодні б'ються на передовій", - зазначив Зеленський.