Сенат США розпочав обговорення процесу подачі правок до законопроєкту, який включає підтримку України

Сенат США має ухвалити рішення до 19-ї години за місцевим часом (02:00 за київським часом - ІФ-У) щодо подачі поправок до законопроєкту, який передбачає підтримку України, повідомила посол України в США Оксана Маркарова.

"Сенат розпочав уже свої дискусії, поки що це процедура обговорення як подаватимуться правки, як рухатимемося далі, і до 19-ї години тут (у Вашингтоні - ІФ-У), це буде вже ніч удома (02:00 за київським часом - ІФ-У), має бути ухвалено рішення. Якщо сенатори дійдуть згоди, як подаватимуть правки і як рухатися далі, то одразу буде відомо, як швидко ми перейдемо до розгляду по суті", - сказала Маркарова в ефірі національного телемарафону в п'ятницю ввечері.

Вона додала, що посольство активно працює, щоб законопроєкт "якнайшвидше став законом".

Посол позитивно оцінила візит до Києва двопартійної делегації Конгресу США і додала, що це "важливий візит, який матиме велике значення не лише для тих дискусій, які відбуватимуться сьогодні в Києві, а й коли делегація повернеться назад".

Як повідомлялося, 8 лютого законопроєкт на $95,34 млрд, що включає допомогу Україні, Ізраїлю і Тайваню, отримав процедурну підтримку в Сенаті.