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11:24 09.02.2024

Потужність трьох із дев'яти енергоблоків АЕС знижено для ремонтів - "Укренерго"

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Потужність трьох із дев'яти енергоблоків АЕС знижено для ремонтів - "Укренерго"

Потужність трьох атомних енергоблоків знижено для проведення ремонтів, повідомила НЕК "Укренерго".

"На атомних електростанціях знижено потужність роботи трьох енергоблоків для проведення ремонтних робіт", - повідомляється в оновленні НЕК у телеграм-каналі в п'ятницю.

НЕК почала повідомляти про зниження потужності атомних блоків для ремонтів із середи - тоді це був один енергоблок, у четвер - два.

Крім того, системний оператор вказує на зростання споживання: у четвер його добовий максимум, зафіксований приблизно о 18:00, був на 4% вищим, ніж у середу, 7 лютого. Сьогодні ж станом на 10:00 рівень споживання електроенергії на 2% вищий за відповідний показник 8 лютого.

"Причина зростання рівня споживання - зниження температури: 0,3 °C сьогодні проти 6,6 °C 7 лютого і 2,4 °C 8 лютого", - пояснила "Укренерго".

Попри зростання споживання, дефіциту в енергосистемі не прогнозується.

Споживачі можуть залишатися без світла через бойові дії та з інших причин - на ранок п'ятниці знеструмлені 359 населених пунктів (напередодні було 366).

Є нові пошкодження через обстріли в мережах Дніпропетровської, Донецької, Миколаївської, Херсонської областей.

З технічних причин є відключення в Дніпропетровській, Київській, Харківській областях. Тривають ремонтні роботи.

Як повідомлялося з посиланням на Міненерго, станом на ранок 9 лютого з тривалого ремонту вийшов блок ТЕЦ 250 МВт, після аварійних ремонтів до роботи повернуто три одиниці генерувального обладнання, а в резерві сім блоків ТЕС, які будуть задіяні в разі потреби.

Україна після окупації ЗАЕС із шістьма блоками по 1 тис. МВт експлуатує дев’ять блоків на Південноукраїнській, Рівненській і Хмельницькій АЕС загальною потужністю орієнтовно 7,8 тис. МВт. 

Теги: #аес

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