Затримано жителя Миколаєва, який збирав розвіддані про ЗСУ в акваторії Чорного моря

Завербованому спецслужбами РФ жителю Миколаєва, який збирав розвіддані про ЗСУ біля акваторії Чорного моря, повідомлено про підозру в держзраді, повідомляють в Офісі генерального прокурора.

"За процесуального керівництва Миколаївської обласної прокуратури повідомлено про підозру жителю м. Миколаєва у державній зраді (ч. 2 ст. 111 КК України)", - ідеться в повідомленні відомства в п'ятницю.

За даними слідства, підозрюваний у поле зору російських спецслужб потрапив через свою активність у прокремлівських телеграм-каналах, де схвалював збройну агресію РФ проти України.

"Наприкінці 2023 року його завербували спецслужби країни-агресора", - уточнюється в повідомленні.

У прокуратурі зазначають, що в зоні особливої уваги ворога були місця дислокації ЗСУ, а також військові кораблі та морські судна торговельного флоту України, які експортують агропродукцію.

Зловмисник встановив кілька камер для прихованого відеоспостереження на технологічних спорудах поблизу морського порту.

"Вони мали здійснювати безперервну онлайн-трансляцію морського та річкового трафіків із наданням віддаленого доступу ворогу", - наголошується в повідомленні.

Ще одним завданням жителя Миколаєва було виявлення блокпостів ЗСУ, військових госпіталів і навчальних центрів.

Агента РФ затримали, коли він намагався встановити ще одну вебкамеру. Наразі підозрюваний перебуває під вартою.