Події

10:20 09.02.2024

Росіяни за добу 13 разів обстріляли Донецьку область

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Російські окупанти за добу 13 разів обстріляли населені пункти Донецької області, повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

"В Авдіївці загинула людина. У Мар'їнській громаді пошкоджено будинок у Георгіївці та лінію електропередач в Іллінці. В Очеретинській громаді обстріляні околиці Новоселівки Першої. У Кураховому пошкоджено 28 багатоповерхівок, адмінбудівлю, заклад освіти та готель", - написав Філашкін у телеграм-каналі.

У Лиманській громаді пошкоджено будинок у Торському.

У Часовоярській громаді пошкоджено два приватні будинки. У Сіверську пошкоджено будинок, у Званівській громаді обстріляно Верхньокам'янське.

"З лінії фронту евакуйовано 71 особу, у тому числі 4 дитини", - повідомив голова ОВА. 

Теги: #донецька_область

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