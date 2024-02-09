Росіяни за добу 13 разів обстріляли Донецьку область

Російські окупанти за добу 13 разів обстріляли населені пункти Донецької області, повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

"В Авдіївці загинула людина. У Мар'їнській громаді пошкоджено будинок у Георгіївці та лінію електропередач в Іллінці. В Очеретинській громаді обстріляні околиці Новоселівки Першої. У Кураховому пошкоджено 28 багатоповерхівок, адмінбудівлю, заклад освіти та готель", - написав Філашкін у телеграм-каналі.

У Лиманській громаді пошкоджено будинок у Торському.

У Часовоярській громаді пошкоджено два приватні будинки. У Сіверську пошкоджено будинок, у Званівській громаді обстріляно Верхньокам'янське.

"З лінії фронту евакуйовано 71 особу, у тому числі 4 дитини", - повідомив голова ОВА.