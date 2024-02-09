Події

07:05 09.02.2024

За добу було 65 бойових зіткнень, ворог намагався прорвати оборону на куп'янському напрямку

2 хв читати
За добу було 65 бойових зіткнень, ворог намагався прорвати оборону на куп'янському напрямку

На фронті минулої доби відбулося 65 бойових зіткнень, ворог намагався прорвати оборону на куп'янському напрямку, повідомляють у зведенні Генштабу Збройних сил України станом на 06.00 п'ятниці.

На сіверському та слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень уздовж державного кордону в Білгородській області.

У зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" на куп'янському напрямку нашими захисниками відбито 5 атак неподалік населених пунктів Синьківка, Іванівка Харківської області, де ворог намагався прорвати оборону наших військ.

На лиманському напрямку українські воїни відбили 4 атаки противника біля Тернів Донецької області.

На бахмутському напрямку Силами оборони відбито 4 атаки противника поблизу Іванівського та Кліщіївки Донецької області.

У зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" на авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи загарбникам значних втрат. Так, Сили оборони минулої доби відбили 19 атак ворога у Авдіївки та ще 7 атак біля Первомайського, Невельського Донецької області.

На мар'їнському напрямку українські воїни продовжують стримувати противника неподалік Георгіївки, Побєди та Новомихайлівки Донецької області, де відбито 16 атак.

На шахтарському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів.

На запорізькому напрямку Силами оборони відбито атаку окупантів на захід від Вербового Запорізької області.

У зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на херсонському напрямку українські воїни продовжують утримання позицій та відбиття штурмів окупаційних військ. Попри значні втрати, ворог не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. Так, минулої доби противник здійснив 2 безуспішні штурмові дії.

Водночас, наші воїни активними діями завдають окупаційним військам втрат у живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж усієї лінії фронту.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

07:11 09.02.2024
Українська авіація атакувала сім районів розташування російських військ

Українська авіація атакувала сім районів розташування російських військ

06:59 09.02.2024
Окупанти за добу завдали по Україні 13 ракетних і 66 авіаційних ударів - Генштаб

Окупанти за добу завдали по Україні 13 ракетних і 66 авіаційних ударів - Генштаб

19:45 08.02.2024
Українська авіація завдала сім ударів по районах зосередження противника

Українська авіація завдала сім ударів по районах зосередження противника

19:39 08.02.2024
На лінії фронту за добу відбулося 52 бойових зіткнення

На лінії фронту за добу відбулося 52 бойових зіткнення

19:29 08.02.2024
Росіяни за добу завдали 13 ракетних і 54 авіаційних удари по території України

Росіяни за добу завдали 13 ракетних і 54 авіаційних удари по території України

08:15 08.02.2024
Окупанти за добу втратили 910 осіб

Окупанти за добу втратили 910 осіб

07:44 08.02.2024
Окупанти за добу здійснили 51 ракетний і 80 авіаударів, також 89 обстрілів із РСЗВ

Окупанти за добу здійснили 51 ракетний і 80 авіаударів, також 89 обстрілів із РСЗВ

07:39 08.02.2024
На авдіївському напрямку ЗС України відбили 40 атак окупантів, на мар'їнському - 22 ворожі атаки

На авдіївському напрямку ЗС України відбили 40 атак окупантів, на мар'їнському - 22 ворожі атаки

20:37 07.02.2024
ЗСУ за добу завдали ударів по 9 місцях скупчення окупантів та їхньої техніки - Генштаб ЗСУ

ЗСУ за добу завдали ударів по 9 місцях скупчення окупантів та їхньої техніки - Генштаб ЗСУ

20:21 07.02.2024
Окупанти за добу обстріляли понад 100 населених пунктів в Україні - Генштаб ЗСУ

Окупанти за добу обстріляли понад 100 населених пунктів в Україні - Генштаб ЗСУ

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

У Пентагоні заявили, що будуть ефективно працювати з новим головнокомандувачем ЗСУ

Україна повернула з полону РФ ще 100 українців

Зеленський очікує найближчим часом від Сирського план дій ЗСУ на 2024 рік

Штаби всіх рівнів мають знати і відчувати фронт так само, як солдати на "нулі" - Зеленський

Зеленський: Ми маємо зробити цей рік вирішальним для досягнення українських цілей у війні

ОСТАННЄ

Глава Пентагону очолить засідання контактної групи у форматі "Рамштайн", заплановане на 14 лютого

9 лютого: Яке сьогодні свято, все про цей день

Фінляндія продовжила повне закриття кордону з Росією ще на два місяці

Байден спростував деякі висновки спецпрокурора у справі про зберігання секретних документів

Еквадор розглядає можливість відправки застарілої військової техніки в Україну

Унаслідок обстрілів військами РФ у Сумській області за добу було понад 250 вибухів

РФ атакує "Шахедами" Харківську область, у Зміївській громаді горить нежитлова інфраструктура

Сенат США підтримав розгляд законопроєкту, що включає допомогу Україні

У Пентагоні заявили, що будуть ефективно працювати з новим головнокомандувачем ЗСУ

Група із 40 порушників намагалася потрапити в Угорщину - Держприкордонслужба України

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА