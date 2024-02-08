Кібератака ГУР МО: У ворожій програмі керування дронами стався масовий збій

Фахівці ГУР МО здійснили успішну кібератаку проти російських окупантів, унаслідок якої ворог утратив доступ до серверів у програмі управління БПЛА, повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

"Кіберфахівці ГУР МО України здійснили чергову успішну операцію проти російських окупантів - станом на 8 лютого 2024 року ворог скаржиться на масовий збій програми керування дронами. Цей софт росіяни встановлюють для перепрошивки безпілотників марки DJI під потреби ведення бойових дій", - ідеться в повідомленні, оприлюдненому в телеграм-каналі в четвер.

У ГУР МО зазначають, що програмне забезпечення дає змогу ворожим операторам БПЛА налаштовувати пульти управління та створювати нові, захоплювати відео й передавати картинку на командний пункт, а також керувати дроном з комп'ютера, а не через пульт.

Зазначено, що цей ворожий проєкт перепрошивки БПЛА забезпечує функціонування системи "свій-чужий" через вебсервери.

"За попередніми даними, унаслідок кібератаки ГУР МО України сервери перестали працювати, тож усе програмне забезпечення розпізнається як "чуже" і відмовляє рашистам у доступі. Без доступу до серверів, а отже до системи, керування безпілотниками з пультів, імовірно, неможливе", - наголошується в повідомленні.

Водночас зазначено, що ворог намагається розв'язати проблему, зокрема й шляхом переходу в ручний режим управління.