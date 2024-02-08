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15:04 08.02.2024

"єЧерга" для автобусів масштабується на 29 ПП із 12 лютого - заступник глави Мінвідновлення

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"єЧерга" для автобусів масштабується на 29 ПП із 12 лютого - заступник глави Мінвідновлення

 "єЧерга" масштабується на всі пункти пропуску (ПП), у яких дозволено перетин кордону пасажирськими автобусами, з 12 лютого, повідомив заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Сергій Деркач на онлайн-зустрічі з перевізниками.

"Із понеділка (12 лютого - ІФ-У) "єЧерга" почне працювати на всіх пунктах пропуску для пасажирських автобусів. Ми розширюємо процедуру на 21 пункт пропуску додатково до восьми на яких "єЧерга" вже працює", - сказав Деркач.

Заступник міністра уточнив, що з 12 лютого без реєстрації в "єЧерга" жоден із пасажирських автобусів не зможе перетнути кордон.

При цьому часові слоти поки що розподілятися не будуть: безпосередньо на ПП перетин відбуватиметься в порядку "живої" черги, сказав Деркач.

"Реєстрація в системі електронна черга для автобусів залишається незмінною щодо процедури: ми реєструємо водія, транспортний засіб і одразу автобус отримує повідомлення на в'їзд, тобто дозвіл на в'їзд у пункт пропуску. Але коли автобус під'їжджає до пункту пропуску, він проїжджає в порядку "живої" черги", - уточнив заступник міністра.

Робота з "єЧерга" на всіх ПП, що пропускають пасажирські автобуси, надасть змогу впорядкувати дані щодо дозволів, які видано перевізникам, верифікувати маршрути і розробити систему часових слотів для перетину кордону, яку буде запущено в майбутньому, вказав Деркач.

Він сказав, що пілотний проєкт, під час якого буде запроваджено тимчасові слоти на перетин кордону автобусами та відмову від "живих" черг, заплановано на ПП "Ягодин-Дорогуськ".

Теги: #пункти_пропуску #єчерга

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