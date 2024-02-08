Окупанти обстріляли Селидове на Донеччині, є загиблий і семеро поранених, серед яких 7-річна дитина

Російські окупаційні війська вночі обстріляли Селидове на Донеччині, є загиблий і семеро поранених, серед яких 7-річна дитина, повідомив голова ОВА Вадим Філашкін.

"Щонайменше 1 людина загинула і 7 поранені внаслідок нічних обстрілів Селидового. Серед поранених - дитина 2017 року народження", - написав він у телеграм-каналі.

За словами Філашкіна, росіяни сім разів обстріляли місто, внаслідок чого пошкоджено 7 багатоповерхових будинків, 3 приватні будинки, 3 навчальні заклади та адміністративну будівлю. Крім того, постраждали 8 автомобілів.

"Це лише попередньо відомі наслідки. Точні масштаби завданих збитків встановлюємо", - наголосив очільник ОВА.