Події

20:42 07.02.2024

Бізнес закликав доопрацювати законопроєкт про мобілізацію до 2-го читання

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Європейська бізнес асоціація (ЄБА) та Українська рада бізнесу (УРБ) закликали Верховну Раду істотно доопрацювати до другого читання законопроєкт №10449 про мобілізацію.

"Європейська бізнес асоціація вже висловлювала свою позицію щодо цього законопроєкту. Спільнота не підтримує документ у чинній редакції, зокрема, через те, що він містить ознаки порушення Конституції України та може мати негативні наслідки загалом для економіки країни", - ідеться в повідомленні пресслужби ЄБА в середу.

В асоціації зазначають, що занепокоєння бізнесу викликають норми про електронний кабінет призовника та про те, що днем вручення повістки є не день її отримання, а день її відправлення (приміром, до електронного кабінету призовника), що може означати звинувачення в ухиленні без надання реальних доказів.

Серед інших сумнівних, на думку бізнесу, норм - запровадження обов'язкового військового обліку громадян, які постійно проживають за кордоном, без пояснення цілей і механізмів реалізації такого обліку та обов'язок уточнити протягом 60 днів із дня початку проведення мобілізації (тобто після 24 лютого 2022 року) свої облікові дані через центр надання адміністративних послуг або через електронний кабінет призовника.

В асоціації наголошують, що бізнес занепокоєний нормою щодо обов'язку керівників підприємств забезпечити доставку працівників-військовозобов'язаних до ТЦК для уточнення даних та надання повноважень поліції, територіальним органам влади в частині мобілізації та перевірки військово-облікових документів тощо, що покладе на працівників додаткове навантаження та невластиві функції, а також матиме високі корупційні ризики, зокрема, у вигляді тиску на бізнес.

Водночас бізнес-спільнота пропонує закріпити в законодавстві термін бронювання працівників на 12 місяців, щоб синхронізувати його з рішенням щодо критичності такого підприємства для нацекономіки, дозволити військовозобов'язаним оновлювати свої облікові дані після рішення про бронювання без втрати броні та переглянути заходи впливу, щоб посилити їхню мотивуючу складову та прибрати корупційну й каральну.

В УРБ спірні пункти законопроєкту, які потребують доопрацювання, практично ті самі: електронний кабінет військовозобов'язаного, бронювання працівників, обов'язки підприємств, установ та організацій щодо мобілізаційної підготовки та мобілізації.

"Українська рада бізнесу звернулася з відкритим листом щодо проєкту №10449. Необхідне доопрацювання нинішньої бюрократичної кількамісячної процедури бронювання та впровадження е-бронювання терміном у кілька днів. Закликаємо представників влади залучити провідні бізнес-асоціації та аналітичні центри до інклюзивного обговорення та доопрацювання цих проєктів з урахуванням викладеного у зверненні задля забезпечення балансу інтересів держави-спільноти-бізнесу та досягнення спільної мети - перемоги ворога", - заявила рада на свій сторінці у фейсбуці.

Як повідомлялося, Верховна Рада 7 лютого ухвалила в першому читанні урядовий законопроєкт №10449 про внесення змін до деяких законів щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку.

 

 

 

Теги: #критика #бізнес #мобілізація #законопроєкт

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