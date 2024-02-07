Події

18:52 07.02.2024

Кличко обговорив із Боррелем допомогу Україні

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Кличко обговорив із Боррелем допомогу Україні

Мер Києва Віталій Кличко зустрівся з верховним представником ЄС із закордонних справ та політики безпеки, віцепрезидентом Єврокомісії Жозепом Боррелем, який перебуває з візитом у Києві, та обговорив з ним питання подальшої допомоги Україні.

"Показав йому наслідки ранкової російської атаки на столицю України. Побували біля будинку в Голосіївському районі, де пошкоджені кілька поверхів 18-поверхового житлового будинку. Тут загинули четверо мирних киян та майже 40 людей постраждали. У спілкуванні з паном Боррелем я наголосив на гострій необхідності подальшої допомоги Україні. Системами ППО, озброєнням, боєприпасами", - написав Кличко в середу в телеграмі.

Він зазначив, що "партнери мають розуміти всю серйозність моменту, і для мирного майбутнього Європи зокрема".

"Жозеп Боррель запевнив, що ЄС продовжить підтримувати і допомагати Україні", - сказав Кличко. 

Теги: #кличко #боррель

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