Шмигаль обговорив із парламентською делегацією Болгарії можливість спільного виробництва техніки та підготовку українських військових

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль обговорив із парламентською делегацією Болгарії на чолі з головою Народних зборів Росеном Желязковим можливість спільного виробництва техніки та підготовку українських військових.

"Болгарія також підтримує Формулу миру президента України та посилення санкцій проти агресора. Зокрема, до парламенту Болгарії подали законопроєкт, що дозволяє заморозити російські активи. Наша мета - створити універсальний для всіх країн механізм їх компенсації та спрямування на потреби України", - написав Шмигаль у телеграм-каналі за результатами зустрічі.

Крім того, сторони обговорили роботу українського зернового коридору та співпрацю в рамках групи з розмінування Чорного моря.