РФ набирає найманців у Сирії для участі в бойових діях в Україні - ГУР МО

Росія здійснює рекрутинг найманців у Сирії для участі в бойових діях проти України, повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

"Рекрутинг чоловічого населення у Сирії, де панують розруха і злидні ― зокрема й через участь росії у війні на території арабської республіки, москва реалізує через туристичні фірми", - зазначається в повідомленні.

Підготовка відбувається на сирійській території неподалік міста Алеппо та аеродрому Kuweires. Перша партія - близько 1000 найманців - проходить навчання з акцентом на ведення бойових дій у міській забудові. Після завершення вишколу сирійських найманців доставлять на авіабазу Хмеймім, а звідти - на територію Росії.

Після прибуття в Росію їм видають російські паспорти, а потім мобілізують в окупаційну армію.

Сирійцям спочатку обіцяють роботу охоронців на нафтопереробних об'єктах у Якутії, а потім залучають на "більш високооплачувану роботу" до Бурятії.

У місті Улан-Уде на паспортизованих найманців чекає мобілізація до складу 5 окремої гвардійської танкової бригади з РФ (в/ч 46108) і подальша участь у бойових діях в Україні.

"Рекрутинг сирійців на війну свідчить про погіршення морально-психологічного стану російських окупаційних військ через масштабні втрати та необхідність їх поповнювати для подальших м’ясних штурмів", - зазначають у ГУР МО.