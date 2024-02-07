Події

15:07 07.02.2024

Кулеба назвав три термінові кроки, яких Україна очікує від ЄС для збільшення постачань артснарядів на фронт

2 хв читати
Кулеба назвав три термінові кроки, яких Україна очікує від ЄС для збільшення постачань артснарядів на фронт

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба назвав три термінові кроки, яких Україна очікує від Європейського Союзу для збільшення обсягів постачань артилерійських снарядів на фронт для українських солдатів.

"Я хочу наголосити на трьох термінових кроках, яких ми очікуємо від Європейського Союзу для збільшення кількості обсягів постачань артилерійських снарядів до України для потреб фронту, для потреб наших солдатів. По-перше, закликаємо уряди країн ЄС підписувати довгострокові контракти з оборонними компаніями, щоб сприяти нарощуванню виробничих потужностей цими компаніями", - сказав Кулеба на спільній пресконференції з високим представником Європейського Союзу з питань закордонних справ і політики безпеки Жозепом Боррелем у Києві.

Другий крок, як зазначив Кулеба, - потрібно усунути всі регуляторні бар'єри для взаємодії оборонних компаній Європи між собою. "І європейських, і українських компаній, для того, щоб не було жодних адміністративних перешкод, жодних правових перешкод для взаємодії між ними та нарощування виробництва", - зазначив міністр.

Кулеба також підтримав слова Борреля про необхідність стимулювати переговори з європейськими компаніями та з третіми країнами, щоб реструктурувати та переорієнтувати наявні контракти з постачання снарядів із цих країн до України.

"У цю саму категорію потрапляє ще одна дія. Потрібно нарощувати імпорт боєприпасів із третіх країн, їхніх складів. Якщо діяти комплексно на всіх цих треках, то збільшення артилерійських снарядів на фронті стане відчутним", - заявив глава МЗС.

Київ також очікує якнайшвидшого створення Фонду підтримки України, додав Кулеба, подякувавши вкотре ЄС за "два історичні рішення": про відкриття перемовин із Європейським Союзом і про створення фонду обсягом 50 мільярдів євро.

"Це сигнал не тільки Європі, не тільки Україні, не тільки Росії. Це був сигнал усьому світу, про силу рішень, які може ухвалювати Європейський Союз заради безпеки та процвітання Європи. Працюємо над тим, щоб ці рішення імплементувалися відповідно до встановлених графіків. Поки що не бачимо перешкод на цьому шляху. В принципі, рухаємося планово до поставлених результатів", - наголосив глава відомства.

Теги: #єс #боєприпаси #кулеба

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:53 07.02.2024
Боррель розраховує на надання ЄС Україні 1,155 млн боєприпасів до кінця 2024 року

Боррель розраховує на надання ЄС Україні 1,155 млн боєприпасів до кінця 2024 року

12:16 07.02.2024
ЄС передав Державній спеціальній службі транспорту України систему розмінування DOK-ING MV-10

ЄС передав Державній спеціальній службі транспорту України систему розмінування DOK-ING MV-10

21:10 06.02.2024
Польські військові виконуватимуть роль сил швидкого розгортання ЄС

Польські військові виконуватимуть роль сил швидкого розгортання ЄС

14:36 06.02.2024
Кулеба не вважає, що можливі кадрові зміни в уряді України вплинуть на відносини з партнерами

Кулеба не вважає, що можливі кадрові зміни в уряді України вплинуть на відносини з партнерами

14:34 06.02.2024
Українські солдати на передовій очікують рішення щодо збільшення та прискорення постачання ЄС артилерійських снарядів - Кулеба

Українські солдати на передовій очікують рішення щодо збільшення та прискорення постачання ЄС артилерійських снарядів - Кулеба

14:30 06.02.2024
ЄС анонсував ухвалення 13-го пакета санкцій проти Росії до 24 лютого

ЄС анонсував ухвалення 13-го пакета санкцій проти Росії до 24 лютого

13:52 06.02.2024
Президент Єврокомісії: Україна переможе, і ЄС буде на її боці не лише під час війни, а й після

Президент Єврокомісії: Україна переможе, і ЄС буде на її боці не лише під час війни, а й після

13:01 06.02.2024
Фон дер Ляєн: Українська оборонна промисловість буде інтегрована в оборонну промисловість ЄС

Фон дер Ляєн: Українська оборонна промисловість буде інтегрована в оборонну промисловість ЄС

10:06 06.02.2024
Перші виплати за новим механізмом підтримки України на EUR50 млрд розпочнуться в березні - фон дер Ляєн

Перші виплати за новим механізмом підтримки України на EUR50 млрд розпочнуться в березні - фон дер Ляєн

09:33 06.02.2024
Законодавці ЄС досягли попередньої угоди про фонд для України на EUR50 млрд

Законодавці ЄС досягли попередньої угоди про фонд для України на EUR50 млрд

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Україна готується до масового випуску аналогів російського БПЛА "Ланцет"

Кількість постраждалих у Києві зросла до 40 осіб - КМВА

Боррель розраховує на надання ЄС Україні 1,155 млн боєприпасів до кінця 2024 року

У Києві кількість постраждалих унаслідок ворожої атаки збільшилася до 38 осіб - КМВА

Ракетний удар росіян пошкодив два газопроводи в Миколаєві та вбив працівника "Газмереж" - "Нафтогаз"

ОСТАННЄ

Україна готується до масового випуску аналогів російського БПЛА "Ланцет"

Координатор ООН в Україні Браун: Українці мають жити, не боячись, що їхні життя буде зруйновано через російські удари

Глава СБУ на зустрічі з послами країн G7: Незалежність ЗМІ має бути забезпечена на 100%, не допущу порушень цього принципу демократії

Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт для отримання $15 млн від Канади на завершення будівництва Музею Голодомору

RegioJet почне виконувати рейси в напрямку Чоп-Прага із березня - голова правління УЗ

Кількість постраждалих у Києві зросла до 40 осіб - КМВА

"Укрзалізниця" запустила онлайн-сервіс претензійного повернення квитків

Рада врегулювала проблеми постмортального батьківства/материнства для військовослужбовців

Міноборони та Держспецзв'язку працюють над створенням цільових профілів безпеки для військових систем

Європейський оборонно-промисловий комплекс нарощує свої потужності, й Україна це скоро відчує - Шмигаль

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА