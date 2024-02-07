Кулеба назвав три термінові кроки, яких Україна очікує від ЄС для збільшення постачань артснарядів на фронт

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба назвав три термінові кроки, яких Україна очікує від Європейського Союзу для збільшення обсягів постачань артилерійських снарядів на фронт для українських солдатів.

"Я хочу наголосити на трьох термінових кроках, яких ми очікуємо від Європейського Союзу для збільшення кількості обсягів постачань артилерійських снарядів до України для потреб фронту, для потреб наших солдатів. По-перше, закликаємо уряди країн ЄС підписувати довгострокові контракти з оборонними компаніями, щоб сприяти нарощуванню виробничих потужностей цими компаніями", - сказав Кулеба на спільній пресконференції з високим представником Європейського Союзу з питань закордонних справ і політики безпеки Жозепом Боррелем у Києві.

Другий крок, як зазначив Кулеба, - потрібно усунути всі регуляторні бар'єри для взаємодії оборонних компаній Європи між собою. "І європейських, і українських компаній, для того, щоб не було жодних адміністративних перешкод, жодних правових перешкод для взаємодії між ними та нарощування виробництва", - зазначив міністр.

Кулеба також підтримав слова Борреля про необхідність стимулювати переговори з європейськими компаніями та з третіми країнами, щоб реструктурувати та переорієнтувати наявні контракти з постачання снарядів із цих країн до України.

"У цю саму категорію потрапляє ще одна дія. Потрібно нарощувати імпорт боєприпасів із третіх країн, їхніх складів. Якщо діяти комплексно на всіх цих треках, то збільшення артилерійських снарядів на фронті стане відчутним", - заявив глава МЗС.

Київ також очікує якнайшвидшого створення Фонду підтримки України, додав Кулеба, подякувавши вкотре ЄС за "два історичні рішення": про відкриття перемовин із Європейським Союзом і про створення фонду обсягом 50 мільярдів євро.

"Це сигнал не тільки Європі, не тільки Україні, не тільки Росії. Це був сигнал усьому світу, про силу рішень, які може ухвалювати Європейський Союз заради безпеки та процвітання Європи. Працюємо над тим, щоб ці рішення імплементувалися відповідно до встановлених графіків. Поки що не бачимо перешкод на цьому шляху. В принципі, рухаємося планово до поставлених результатів", - наголосив глава відомства.