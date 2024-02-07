Події

13:23 07.02.2024

У Києві кількість постраждалих унаслідок ворожої атаки збільшилася до 38 осіб - КМВА

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У Києві кількість постраждалих унаслідок ворожої атаки збільшилася до 38 осіб - КМВА

Кількість постраждалих унаслідок ранкової ракетної атаки в столиці збільшилася до 38 осіб, повідомляє Київська міська військова адміністрація.

"За оновленими даними, станом на цю хвилину, внаслідок ракетного удару в столиці загинуло чотири людини. Ще 38 дістали поранень. Дані оперативного зведення ще уточнюються", - йдеться в повідомленні, опублікованому в телеграм-каналі КМВА.

Раніше було відомо про чотирьох загиблих і 35 поранених.

 

Теги: #київ #постраждалі #обстріли

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