У Києві кількість постраждалих унаслідок ворожої атаки збільшилася до 38 осіб - КМВА

Кількість постраждалих унаслідок ранкової ракетної атаки в столиці збільшилася до 38 осіб, повідомляє Київська міська військова адміністрація.

"За оновленими даними, станом на цю хвилину, внаслідок ракетного удару в столиці загинуло чотири людини. Ще 38 дістали поранень. Дані оперативного зведення ще уточнюються", - йдеться в повідомленні, опублікованому в телеграм-каналі КМВА.

Раніше було відомо про чотирьох загиблих і 35 поранених.