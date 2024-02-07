Події

10:37 07.02.2024

Кількість постраждалих унаслідок ворожої атаки в Києві збільшилася до 14 осіб - КМВА

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Кількість постраждалих унаслідок ворожої атаки в Києві збільшилася до 14 осіб - КМВА

Кількість постраждалих унаслідок російського ракетного удару по Києву вранці в середу зросла до 14 осіб, із них 12 постраждалих у Голосіївському районі, повідомляє Київська міська військова адміністрація.

"У Голосіївському районі з багатоповерхового житлового будинку, де сталася пожежа, евакуйовано 52 людини, 8 - врятовано. 12 людей отримали травми. На місці продовжують працювати загони ДСНС", - ідеться в повідомленні, оприлюдненому в телеграм-каналі.

У КМВА також повідомили, що внаслідок пожежі на СТО згоріли або пошкоджені майже 40 автомобілів. Рятувальники ліквідували загоряння, на місці продовжує працювати ДСНС.

Раніше було відомо про 13 постраждалих у Києві.

 

Теги: #київ

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