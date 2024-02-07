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10:30 07.02.2024

Українські захисники знищили 44 повітряні цілі з 64: 29 ракет і 15 ударних БПЛА

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Українські захисники знищили 44 повітряні цілі з 64: 29 ракет і 15 ударних БПЛА

Російські окупанти завдали ударів по території України, використовуючи 64 засоби повітряного нападу, українські захисники знищили 44 повітряні цілі, зокрема 26 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55, три крилаті ракети "Калібр" і 15 ударних БПЛА типу Shahed, повідомив головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний.

"На початку доби 7 лютого 2024 року противник здійснив кілька ударів по території України, використовуючи різні засоби повітряного нападу – ударні БПЛА, крилаті, балістичні та зенітні керовані ракети", - написав Залужний у своєму телеграм-каналі в середу.

Загалом під час масованої атаки ворог застосував 64 засоби повітряного нападу, серед них 20 ударних БПЛА типу Shahed-136/131, що були випущені з Чауди в Криму, 29 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55 з 10 літаків стратегічної авіації Ту-95МС, пуски відбувалися з Енгельса та Каспійського моря.

Крім цього, росіяни використали 4 крилаті ракети Х-22 із бомбардувальників Ту-22М3, їх район пусків із Севастополя та Курська, 3 крилаті ракети морського базування "Калібр" із носіїв у Чорному морі, район пусків - Новоросійськ, 3 балістичні ракети "Іскандер-М", які окупанти випустили з мису Тарханкут у Криму та Воронезької області РФ, а також 5 зенітних керованих ракет С-300, пуски були з Бєлгородської області РФ.

"У результаті бойової роботи вогневими засобами Повітряних Сил та Сил оборони знищено 44 повітряні цілі: 26 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55, 3 крилаті ракети "Калібр", 15 ударних БПЛА типу Shahed-136/131", - написав Залужний.

Для відбиття ворожої повітряної атаки було задіяно зенітні ракетні війська та винищувальну авіацію Повітряних сил, підрозділи мобільних вогневих груп Сил оборони України та засоби радіоелектронної боротьби.

 

Теги: #зсу #обстріли #залужний

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