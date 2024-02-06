Події

15:17 06.02.2024

Посольство України перевіряє інформацію спецслужб Грузії про виявлення вантажу з вибухівкою і закликає утримуватися від політизації цієї справи

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Посольство України прокоментувало заяву Служби державної безпеки Грузії про нібито спробу провезення через територію країни вибухівки з України до Росії.

"Посольство України перевіряє інформацію, оприлюднену на брифінгу Служби державної безпеки Грузії, уточнює всі обставини, зокрема причетність громадян України до протиправної діяльності, як повідомлялося", - йдеться в коментарі посольства України.

Посольство розраховує, що грузинська сторона утримуватиметься від політизації цієї справи.

"Висловлюємо зацікавленість і готовність до конструктивної взаємодії з правоохоронними та іншими компетентними органами Грузії з метою об'єктивного, неупередженого та всебічного з'ясування всіх обставин справи, а також встановлення реальних її організаторів", - заявили в диппредставництві.

5 лютого Служба державної безпеки Грузії заявила, що затримала вантаж із шістьма вибуховими пристроями, які везли з Одеси. Частину нібито мали доставити до російського Воронежа. Вибухівку нібито везли через Румунію, Болгарію і Туреччину мікроавтобусом, що належить громадянину України. За даними грузинського слідства, у справі фігурують семеро грузинів, троє українців і двоє вірмен.

 

Теги: #вибухівка #грузія

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