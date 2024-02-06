Ректор КНУ ім. Шевченка Бугров звертався до Офісу президента для зняття петиції щодо його звільнення через порушення його конституційних прав

Ректор Київського національного університету імені Тараса Шевченка Володимир Бугров заявляє, що звертався до Офісу президента, щоб петицію щодо його звільнення було знято через порушення його конституційних прав.

"Цей лист справжній. У цій петиції порушена Конституція України - мене оголошено злочинцем без рішення суду... Там написано, що я корупціонер і злодій. Я вважаю, що це порушує мої конституційні права", - сказав Бугров на пресконференції у вівторок.

Ректор зазначив, що з огляду на це звернувся в установленому порядку до Офісу президента з проханням розглянути це питання і зняти петицію, але вона залишилася.

"Якщо юридичний відділ або відділ звернень Офісу президента вважає, що там немає порушень, то надалі діятимемо винятково в правовому полі", - підсумував він.

Наразі на сайті петицій Офісу президента розміщено петицію, у якій президента просять застосувати право законодавчої ініціативи та внести до Верховної Ради проєкт змін до закону "Про вищу освіту" щодо розірвання контракту з керівниками вищої освіти за розкрадання державного майна, корупцію та аморальну поведінку в умовах воєнного часу. Також у петиції просять президента звернутися до уряду, щоб той порушив питання перед Міністерством освіти і науки про дострокове розірвання контракту з ректором КНУ ім. Шевченка Бугровим.