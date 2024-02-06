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12:39 06.02.2024

Ректор КНУ ім. Шевченка Бугров звертався до Офісу президента для зняття петиції щодо його звільнення через порушення його конституційних прав

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Ректор Київського національного університету імені Тараса Шевченка Володимир Бугров заявляє, що звертався до Офісу президента, щоб петицію щодо його звільнення було знято через порушення його конституційних прав.

"Цей лист справжній. У цій петиції порушена Конституція України - мене оголошено злочинцем без рішення суду... Там написано, що я корупціонер і злодій. Я вважаю, що це порушує мої конституційні права", - сказав Бугров на пресконференції у вівторок.

Ректор зазначив, що з огляду на це звернувся в установленому порядку до Офісу президента з проханням розглянути це питання і зняти петицію, але вона залишилася.

"Якщо юридичний відділ або відділ звернень Офісу президента вважає, що там немає порушень, то надалі діятимемо винятково в правовому полі", - підсумував він.

Наразі на сайті петицій Офісу президента розміщено петицію, у якій президента просять застосувати право законодавчої ініціативи та внести до Верховної Ради проєкт змін до закону "Про вищу освіту" щодо розірвання контракту з керівниками вищої освіти за розкрадання державного майна, корупцію та аморальну поведінку в умовах воєнного часу. Також у петиції просять президента звернутися до уряду, щоб той порушив питання перед Міністерством освіти і науки про дострокове розірвання контракту з ректором КНУ ім. Шевченка Бугровим.

Теги: #кну #ректор

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