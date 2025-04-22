Інтерфакс-Україна
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14:37 22.04.2025

Михайло Поплавський – 32 роки ректорства: епоха реформ і новаторства

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Михайло Поплавський – 32 роки ректорства: епоха реформ і новаторства
Фото: https://www.instagram.com/poplavskiy_michail?igsh=ZzhneGNqZmphdmx1

Професорсько-викладацький склад та студентський актив Університету культури привітали ректора зі святом: 21 квітня 1993 року він очолив Київський державний інститут культури. 

Приємний подарунок Михайлу Поплавському зробили студенти – презентували фільм «Будь режисером свого життя!», у якому через його думки з архівних інтерв’ю за 10 хвилин відобразили 30 років ректорства. 
У відеодайджесті, який Михайло Поплавський розмістив на своїй сторінці в Інстаграмі, представлені вислови, що пройшли випробування часом з 1995 до 2025 року.

 

«Ми з командою зробили великий ривок для створення Університету майбутнього. Мрію, щоб молодь навчалась в українських університетах!
ЦЕ МІЙ УКРАЇНСЬКИЙ ШЛЯХ І МІЙ НАЙУСПІШНІШИЙ ПРОЄКТ!
Думки, які пройшли випробування часом від 1995 до 2025 року. Вони допомагають поглянути на життя по іншому, з урахуванням викликів часу та реалій сьогодення.
Вірте в себе!
Атакуйте життя!
Реалізовуйте свої творчі здорові амбіції!
Будьте лідерами і режисерами свого життя!
Тримаймо разом українську хвилю».

Деякі з висловів стали доленосними для Михайла Поплавського та характеризують його, як топменеджера, візіонера, новатора з неординарним стратегічним мисленням, радикальним реформаторським баченням розвитку освіти та культури України.
Перші десять років ректорства Михайла Поплавського були відзначені стрімким розвитком університету, структурною реорганізацією, початком радикальних реформ у системі підготовки фахівців для соціокультурної сфери.

Ректором було розроблено «Концепцію перспективного розвитку університету», відповідно до якої було відкрито нові конкурентноспроможні  та перспективні спеціальності, сформовано елітний науково-педагогічний склад, модернізовано навчальний процес. Михайло Поплавський став ініціатором розроблення аналітичної моделі «ВНЗ XXI ст.» – одного з перших експериментальних проєктів вищої школи. І вже в 1999 році Київському державному університету культури і мистецтв було надано статус Національного.

Становлення та розвиток університету стало справою життя Михайла Поплавського, який постійно прагне випереджати час.
Думки Михайла Поплавського, зібрані за 30 років, актуальні й сьогодні. Серед них :

«Культура – це велика політика. Без культури немає нації, і без культури немає держави» (1996 рік).
«Життя – це велике шоу, режисером якого є сама людина. Не потрібно думати, що доля десь усміхнеться, хтось там щось допоможе. Сьогодні доля кожного – в його руках, і людина повинна за своє життя боротися. Ставити якусь мету, хоча і важко, але йти до неї. Бути наполеглевим в її досягненні» (2001 рік).

«Кожний із нас є будівничим нашої країни, і кожна особистість вимірюється конкретними проєктами. Потрібно ставити питання: що ти зробив для України, а не що Україна для мене зробила? Це ми повинні для України. І коли ми ці "цеглинки" разом складемо – буде сильна, незалежна, красива, вільна Україна» (2010 рік).

Теги: #культура #михайло_поплавський #ректор #університет_культури #освіта

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