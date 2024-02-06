Унаслідок нічного удару по Золочеву загинула двомісячна дитина, троє дорослих госпіталізовані

У ніч проти вівторка, приблизно о 2:30, російські окупаційні війська завдали удару ракетами С-300 по Золочеву Богодухівського району Харківської області, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

"У результаті двох ударів окупантів ракетами С-300 зруйновано триповерховий готель... З-під завалів триповерхового готелю рятувальники вилучили тіло двомісячного хлопчика, народженого 4 грудня 2023 року. Трьох жінок 21, 28 і 39 років із вибуховими травмами та осколковими пораненнями госпіталізували в лікарню, зокрема й матір загиблої дитини", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

За його словами, внаслідок удару також було пошкоджено 7 приватних будинків, 19 об'єктів цивільної інфраструктури (магазини, кафе, кіоски), 2 адмінприміщення, щонайменше 5 цивільних автомобілів.

Крім того, у Глушківці внаслідок вечірніх ворожих обстрілів пошкоджено територію фермерського господарства та складське приміщення на території ферми.