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08:40 06.02.2024

Унаслідок нічного удару по Золочеву загинула двомісячна дитина, троє дорослих госпіталізовані

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Унаслідок нічного удару по Золочеву загинула двомісячна дитина, троє дорослих госпіталізовані

У ніч проти вівторка, приблизно о 2:30, російські окупаційні війська завдали удару ракетами С-300 по Золочеву Богодухівського району Харківської області, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

"У результаті двох ударів окупантів ракетами С-300 зруйновано триповерховий готель... З-під завалів триповерхового готелю рятувальники вилучили тіло двомісячного хлопчика, народженого 4 грудня 2023 року. Трьох жінок 21, 28 і 39 років із вибуховими травмами та осколковими пораненнями госпіталізували в лікарню, зокрема й матір загиблої дитини", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

За його словами, внаслідок удару також було пошкоджено 7 приватних будинків, 19 об'єктів цивільної інфраструктури (магазини, кафе, кіоски), 2 адмінприміщення, щонайменше 5 цивільних автомобілів.

Крім того, у Глушківці внаслідок вечірніх ворожих обстрілів пошкоджено територію фермерського господарства та складське приміщення на території ферми.

 

 

 

 

Теги: #жертви #харківська_область #обстріли

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