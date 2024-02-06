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02:33 06.02.2024

ВАКС відправив під домашній арешт директора "Львівського арсеналу", підозрюваного в розкраданні коштів Міноборони

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ВАКС відправив під домашній арешт директора "Львівського арсеналу", підозрюваного в розкраданні коштів Міноборони

Слідча суддя ВАКС Катерина Сікора застосувала до директора "Львівського арсеналу" Юрія Збітнєва запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, повідомив Центр протидії корупції 5 лютого.

"Також Збітнєв має дотримуватися низки обов'язків, зокрема здати закордонні паспорти, утриматися від спілкування з визначеними слідством особами, а також носити електронний браслет. Прокурор ОГП просив призначити варту із заставою в понад 268 млн грн. Захист же натомість просив не призначати запобіжний захід узагалі або призначити домашній арешт на 20 годин щодоби: з 12-ї години дня до 8-ї години ранку наступного дня", - написано в Телеграм-каналі ЦПК.

"За версією слідства, Юрій Збітнєв у цій ймовірній схемі відповідав за: укладення контракту зі словацьким посередником, компанією Sevotech; надсилання комерційної пропозиції до Міноборони; підписання контракту з Міноборони на 100 тисяч мін і додаткової угоди до нього; відправлення листів, необхідних для їхнього укладення і здійснення передоплати, а також надалі здійснення перерахунку 35% зі сплаченої передоплати на рахунки компанії Sevotech", - ідеться в повідомленні.

Підкреслюється, що в листопаді 2022 року Міноборони перерахувало 1,34 млрд грн передоплати на рахунок "Львівського арсеналу", що становило 97% від вартості всього контракту. "Львівський арсенал" за цим контрактом мав отримати 3%.
Після відкриття кримінального провадження щодо закупівлі мін, Збітнєв пішов на співпрацю зі слідством, оскільки слідчі розповіли йому про ймовірну корупцію під час укладення та виконання контракту. Він сказав, що у нього був сумнів у наявності мін на хорватському заводі на всю суму, тому він перерахував на Sevotech лише 35%.

За словами Збітнєва, при цьому від нього вимагали 100% передоплати як словацький контрагент, так і люди в Україні. Під час однієї із записаних розмов звучала фраза про те, що чиновник Міноборони Олександр Лієв нібито вимагав "або платити на Sevotech все туди, або повертати назад".

"Уже коли стало зрозуміло, що постачання мін із Хорватії не буде, Збітнєв знайшов іншого постачальника з Північної Македонії. Однак суд заарештував понад 818 млн грн залишку на рахунках компанії. При цьому до арешту Збітнєв міг протягом кількох місяців у будь-який момент перерахувати кошти з рахунків, але не робив цього", - йдеться в повідомленні ЦПК.
 

Теги: #україна #міноборони #вакс

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