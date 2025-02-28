Макрон: РФ – агресор, Україна – народ який постраждав від агресії

РФ – агресор, Україна – народ який постраждав від агресії, санкції на Росію необхідно було накласти ще три року тому і продовжувати це робити, заявив президент Франції Еммануель Макрон після суперечки президента України Володимира Зеленського з президентом США Дональдом Трампом.

"РФ – агресор, Україна – народ який постраждав від агресії. Я думаю, що ми всі знали, що треба було допомогти Україні і накласти санкції на Росію три роки тому і продовжувати це робити. І коли я кажу "ми", я маю на увазі Сполучені Штати Америки, європейців, канадців, японців і багатьох інших", - сказав Макрон журналістам, передає канал BFM TV.

Він зауважив, що "ми повинні подякувати всім, хто допоміг, і що ми повинні поважати тих, хто воює з самого початку".

"Тому що вони борються за свою гідність, за свою незалежність, за своїх дітей і за безпеку Європи. Це прості речі, але про них варто пам'ятати в такі моменти", - додав Макрон.