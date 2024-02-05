Керівника структурного підрозділу Верховного Суду викрито на виправданні російської агресії - СБУ

Служба безпеки України викрила посадовця Верховного Суду України, який виправдовував агресію РФ, чекав на новий наступ окупантів і сподівався на швидку окупацію Української держави.

"Служба безпеки зібрала доказову базу на очільника одного зі структурних підрозділів Верховного Суду України. Посадовець виправдовував збройну агресію рф і тимчасову окупацію нашої держави", - йдеться в повідомленні української спецслужби в телеграм-каналі в понеділок.

У повідомленні наголошується, що в розпорядженні СБУ є записи розмов, у яких фігурант заперечує суверенітет України та пропонує віддати окупантам південні регіони, зокрема Одеську й Херсонську області. "Також у спілкуванні зі своїм підлеглим чиновник героїзував найманців російської приватної військової компанії "Вагнер" і підтримував їхню участь у війні проти нашої держави", - інформують у спецслужбі.

У СБУ розповіли, що посадовець судового органу пропонував розпочати новий наступ на Україну з північного напрямку для захоплення Львова та сусідніх регіонів.

Ініційована СБУ лінгвістична експертиза підтвердила факти підривної діяльності чиновника на користь країни-агресора.

Під час обшуків за місцем проживання зловмисника виявлено мобільні телефони та комп'ютери з доказами протиправної діяльності, майже 300 необлікованих набоїв до стрілецької зброї, спеціальний технічний засіб незаконного стеження, прокремлівську літературу.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 3 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виправдання, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників, вчинені службовою особою). Триває розслідування щодо встановлення всіх обставин злочину.