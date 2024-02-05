Унаслідок російського обстрілу Херсона загинули двоє людей - МВА

Російські окупанти обстріляли центр Херсона, внаслідок чого загинули двоє людей, інформація уточнюється, повідомляє голова міської військової адміністрації Роман Мрочко.

"Сьогодні після 12:00 російські окупаційні війська обстріляли Херсон з тимчасово окупованого лівого берега. Внаслідок влучання ворожих снарядів у центрі міста виникла пожежа. Після прибуття на місце виклику рятувальники виявили два тіла. Інформація уточнюється", - написав Мрочко в телеграм-каналі в понеділок.