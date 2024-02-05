Події

13:02 05.02.2024

Унаслідок російського обстрілу Херсона загинули двоє людей - МВА

1 хв читати

Російські окупанти обстріляли центр Херсона, внаслідок чого загинули двоє людей, інформація уточнюється, повідомляє голова міської військової адміністрації Роман Мрочко.

"Сьогодні після 12:00 російські окупаційні війська обстріляли Херсон з тимчасово окупованого лівого берега. Внаслідок влучання ворожих снарядів у центрі міста виникла пожежа. Після прибуття на місце виклику рятувальники виявили два тіла. Інформація уточнюється", - написав Мрочко в телеграм-каналі в понеділок.

 

Теги: #херсон #обстріл

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:53 04.02.2024
Росіяни обстріляли Торецьк, відомо про одного загиблого і двох поранених - ОВА

Росіяни обстріляли Торецьк, відомо про одного загиблого і двох поранених - ОВА

18:44 02.02.2024
Окупанти обстріляли Нікополь, постраждали двоє жителів міста - ОВА

Окупанти обстріляли Нікополь, постраждали двоє жителів міста - ОВА

15:52 02.02.2024
Кількість постраждалих унаслідок авіаудару по Херсону збільшилася до двох осіб - ОВА

Кількість постраждалих унаслідок авіаудару по Херсону збільшилася до двох осіб - ОВА

07:24 02.02.2024
РФ обстріляла авіабомбами культурну пам'ятку Кам'янська Січ

РФ обстріляла авіабомбами культурну пам'ятку Кам'янська Січ

18:21 01.02.2024
Ворог обстрілює Херсон, чути вибухи - голова МВА

Ворог обстрілює Херсон, чути вибухи - голова МВА

08:44 01.02.2024
У результаті обстрілів у Херсоні частково відсутнє електропостачання - голова МВА

У результаті обстрілів у Херсоні частково відсутнє електропостачання - голова МВА

07:39 01.02.2024
Ворог обстріляв Нікопольський район

Ворог обстріляв Нікопольський район

21:08 31.01.2024
У Херсоні внаслідок обстрілів постраждала одна людина

У Херсоні внаслідок обстрілів постраждала одна людина

09:02 31.01.2024
Зранку окупанти знову обстріляли Херсон, поранено чоловіка

Зранку окупанти знову обстріляли Херсон, поранено чоловіка

20:55 30.01.2024
Ворог атакував Полтавщину, влучень не зафіксовано - голова ОВА

Ворог атакував Полтавщину, влучень не зафіксовано - голова ОВА

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Минулого тижня інтенсивність обстрілів з боку РФ збільшилася майже на чверть, загинули 12 осіб - МВС

Україна очікує літаки F-16 і ракети з дальністю 300-500 км у наступних пакетах військової допомоги - Наєв

Зеленський не розцінює ситуацію на фронті як патову - Никифоров

ЗС України відбили атаки окупантів на шести напрямках, найбільшу їх кількість відбито на авдіївському

Байден закликав Конгрес до якнайшвидшого ухвалення законопроекту з допомогою для України

ОСТАННЄ

Корнієнко уникнув відповіді на запитання про можливу відставку Залужного

Минулого тижня інтенсивність обстрілів з боку РФ збільшилася майже на чверть, загинули 12 осіб - МВС

Київська прокуратура вимагає стягнути з "переможця" торгів із реконструкції розв'язки на Шулявці понад 1 млрд грн

Україна очікує літаки F-16 і ракети з дальністю 300-500 км у наступних пакетах військової допомоги - Наєв

СБУ знешкодила ворожу агентурну мережу, серед затриманих - посадовиця міськради в Донецькій області

Зеленський не розцінює ситуацію на фронті як патову - Никифоров

Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкти про продовження термінів дії воєнного стану і загальної мобілізації

У Вінниці горіла багатоповерхівка, загинула людина, 55 мешканців евакуювали - ДСНС

Уночі окупанти завдали ракетного удару по Покровську, пошкоджено 4 об'єкти інфраструктури - ОВА

Саакашвілі додає у вазі, невропатія і депресія зберігаються - висновок медиків

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА