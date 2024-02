У Лос-Анджелесі вручили премії "Греммі"

Премію "Греммі" як найкраща пісня року отримала композиція What Was I Made For? Біллі Айліш, записана до фільму "Барбі" Грети Гервіг.

66-та церемонія вручення премії американської академії звукозапису відбулася в Лос-Анджелесі в ніч на понеділок за київським часом.

На звання найкращої пісні цього року також претендували Dance the Night (Дуа Ліпа), Butterfly (Джон Батіста), Flowers (Майлі Сайрус), A&W (Лана Дель Рей), Vampire (Олівія Родріго), Kill Bill (SZA) і Anti-Hero (Тейлор Свіфт).

Премію в номінації "Запис року" за пісню Flowers вручили виконавиці Майлі Сайрус.

Нагороду за найкращий альбом року вчетверте отримала Тейлор Свіфт за Midnights. Таким чином, тепер Свіфт належить найбільша кількість перемог у цій категорії серед усіх артистів, які раніше отримували "Греммі".

Володаркою "Греммі" як найкраща нова виконавиця стала соул-співачка Вікторія Моне.