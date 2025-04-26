Дев’ятнадцять штатів США подали до суду на адміністрацію Трампа через загрозу втрати фінансування шкіл - ЗМІ

Дев’ятнадцять американських штатів подали позов проти адміністрації Дональда Трампа, намагаючись заблокувати її плани щодо скорочення федерального фінансування шкіл, які впроваджують програми різноманітності, рівності та інклюзивності (DEI), повідомляє Politico.

Позов очолили Каліфорнія, Іллінойс, Массачусетс, Міннесота та Нью-Йорк. У документі зазначено, що директива Міністерства освіти США, яка вимагає від штатів дотримання рішення Верховного суду про заборону врахування расової приналежності в освіті, є неконституційною.

"Це безглуздо і лише слугує політичним цілям Трампа", – заявив генпрокурор Каліфорнії Роб Бонта.

На думку позивачів, директиви ставлять під загрозу $18,7 млрд освітнього фінансування. Зокрема, Каліфорнія щороку отримує майже $8 млрд, а Нью-Йорк – понад $3 млрд, йдеться в п’ятницю в повідомленні.

Генпрокурор Іллінойсу Кваме Рауль заявив, що адміністрація намагається незаконно зупинити виділення коштів, що підтримують найбільш вразливих учнів.

Адміністрація Трампа наполягає, що федеральна допомога є "привілеєм", а штати мають дотримуватися антидискримінаційних вимог.

Джерело: https://www.politico.com/news/2025/04/25/nineteen-states-sue-trump-over-school-funding-threat-00311304