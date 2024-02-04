Події

19:21 04.02.2024

У глядацькому голосуванні нацвідбору на "Євробачення-2024" взяли участь майже 1,2 млн українців

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У глядацькому голосуванні нацвідбору на "Євробачення-2024" взяли участь майже 1,2 млн українців

У глядацькому голосуванні національного відбору на міжнародний пісенний конкурс "Євробачення-2024" взяли участь 1 млн 167 тис. українців.

У суботу, 3 лютого проходив нацвідбір на "Євробачення-2024". Після виступу всіх фіналістів ведучі оголосили про початок глядацького голосування, яке цьогоріч відбувається в "Дії", але через велику кількість одночасних відвідувачів у застосунку стався збій.

У зв'язку з цим голосування продовжили на добу, і на момент його закриття в неділю ввечері свій голос віддало 1 167 176 українців.

У 2023 році у відповідному голосуванні в застосунку "Дія" взяло участь лише 166,8 тис. громадян.

 

 

Теги: #голосування #євробачення

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