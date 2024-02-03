Генпрокурор у Лондоні провів низку офіційних зустрічей з питань юридичної відповідальності РФ за злочин агресії

Генеральний прокурор України в Лондоні зустрівся з представниками прокурорської та судової систем Великої Британії для обговорення питань міжнародної правової відповідальності офіційних осіб РФ за злочин агресії, а також удосконалення правової системи України для реалізації цього завдання, повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора.

"Перебуваючи із робочим візитом у Великій Британії, Генеральний прокурор Андрій Костін зустрівся з Директором державного обвинувачення Королівської прокурорської служби Стівеном Паркінсоном, Лордом суддею Дінгемансом та пані суддею Чіма-Грабб, а також лордом Ахмадом Вімблдонським, Державним міністром Великої Британії у справах Близького Сходу", - ідеться в повідомленні Офісу генерального прокурора в Телеграм-каналі в суботу.

Як повідомляється, з Директором державного обвинувачення Королівської прокурорської служби Костін обговорив низку питань, зокрема, притягнення Росії до відповідальності та продовження реформи прокуратури в Україні.

Під час зустрічі з британськими суддями Генпрокурор зазначив, що Україна високо цінує співпрацю з представниками судової системи Великої Британії. Він подякував за спеціалізоване навчання з питань кримінального переслідування міжнародних злочинів, організоване британськими партнерами для українських прокурорів, слідчих і суддів. "З огляду на величезну кількість зареєстрованих воєнних злочинів (вже понад 120 000), яка постійно зростає, українській судовій системі необхідно адаптуватися та вдосконалювати професійні навички для подолання цього виклику", - наголосив Костін, якого цитує пресслужба.

Із Державним міністром Великої Британії у справах Близького Сходу генпрокурор говорив про можливі шляхи нарощування зусиль міжнародної спільноти щодо забезпечення відповідальності кремлівського режиму. "Політичні, військові та фінансові еліти країни-агресора повинні відчувати правові наслідки: від вироків Спеціального трибуналу до санкцій і конфіскації активів, пов'язаних з фінансуванням війни. Крім того, ті, хто постраждав від злочинів росії, повинні отримати належну компенсацію", - наголосив генеральний прокурор України.