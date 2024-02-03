Події

10:55 03.02.2024

У Сумській області обмежено рух цивільного транспорту в 5-кілометровій зоні - ОВА

1 хв читати
У Сумській області обмежено рух цивільного транспорту в 5-кілометровій зоні - ОВА

У Сумській області накладається обмеження на рух цивільного транспорту в 5-кілометровій смузі від кордону України, повідомляє Сумська обласна військова адміністрація.

"На виконання розпорядження командувача оперативно-стратегічного угруповання "Північ" та з метою недопущення втрат серед цивільного населення прикордоння Сумської області заборонено переміщення цивільних транспортних засобів у 5-кілометровій смузі від державного кордону України", - зазначено в повідомленні в телеграм-каналі.

Зазначається, що повна заборона руху поширюється тільки на деякі встановлені ділянки доріг.

На решті доріг рух цивільних транспортних засобів у 5-кілометровій зоні від державного кордону рекомендовано з 8:00 до 17:00 до травня 2024 року і з 7:00 до 20:00 з червня до жовтня 2024 року.

 

Теги: #транспорт #сумська_область

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

02:32 02.02.2024
Окупанти обстріляли п'ять громад Сумщини

Окупанти обстріляли п'ять громад Сумщини

00:35 01.02.2024
Росіяни за минулий день обстріляли десять громад Сумської області

Росіяни за минулий день обстріляли десять громад Сумської області

03:25 31.01.2024
Росіяни за минулий день 55 разів обстріляли прикордоння Сумської області

Росіяни за минулий день 55 разів обстріляли прикордоння Сумської області

07:43 30.01.2024
В Юнаківській громаді Сумщини окупанти з дрона скинули вибухівку, є загиблий

В Юнаківській громаді Сумщини окупанти з дрона скинули вибухівку, є загиблий

07:23 30.01.2024
Ворог обстріляв 10 громад Сумщини, загинули чотири людини

Ворог обстріляв 10 громад Сумщини, загинули чотири людини

18:40 29.01.2024
Росіяни обстріляли Зноб-Новгородське Сумської області, три людини загинули - ОВА

Росіяни обстріляли Зноб-Новгородське Сумської області, три людини загинули - ОВА

22:03 28.01.2024
Армія РФ за минулий день обстріляла вісім громад прикордоння Сумської області

Армія РФ за минулий день обстріляла вісім громад прикордоння Сумської області

08:44 28.01.2024
Уночі війська РФ обстріляли з мінометів чотири громади прикордоння Сумської області

Уночі війська РФ обстріляли з мінометів чотири громади прикордоння Сумської області

02:22 28.01.2024
У Сумській області за день обстрілів зазнали 10 громад

У Сумській області за день обстрілів зазнали 10 громад

15:27 27.01.2024
Розпочато розслідування за фактом розстрілу окупантами двох осіб у Сумській області

Розпочато розслідування за фактом розстрілу окупантами двох осіб у Сумській області

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Після нічної атаки БПЛА у Кривому Розі запроваджують аварійні відключення електроенергії

Сили оборони за добу ліквідували 880 окупантів

РФ вночі атакувала ракетами Х-59 і "Шахедами", силами ППО ліквідовано 9 із 14 БПЛА противника

Унаслідок ракетної атаки, попередньо, є влучання в Миргородському районі - Полтавська ОВА

В Україну прибули ще дві системи ППО - Зеленський

ОСТАННЄ

В Авдіївці внаслідок влучання у приватний будинок поранено цивільного - поліція

Росіяни завдали авіаудару по Куп'янську, пошкоджено житлові будинки та електромережу - голова ОВА

Війська РФ просунулися неподалік Авдіївки, біля коксохіму тривають позиційні бої

У Херсонській області за добу через обстріли семеро людей дістали поранення, зокрема одна дитина

Окупанти обстріляли близько 15 населених пунктів на Харківщині, постраждалих не зафіксовано

Після нічної атаки БПЛА у Кривому Розі запроваджують аварійні відключення електроенергії

Сили оборони за добу ліквідували 880 окупантів

У Дніпропетровській області через атаку БПЛА виникли дві пожежі, без світла залишилися 15 тис. осіб

Флот РФ тримає в Чорному та Азовському морях три військові кораблі

РФ вночі атакувала ракетами Х-59 і "Шахедами", силами ППО ліквідовано 9 із 14 БПЛА противника

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА