У Сумській області обмежено рух цивільного транспорту в 5-кілометровій зоні - ОВА

У Сумській області накладається обмеження на рух цивільного транспорту в 5-кілометровій смузі від кордону України, повідомляє Сумська обласна військова адміністрація.

"На виконання розпорядження командувача оперативно-стратегічного угруповання "Північ" та з метою недопущення втрат серед цивільного населення прикордоння Сумської області заборонено переміщення цивільних транспортних засобів у 5-кілометровій смузі від державного кордону України", - зазначено в повідомленні в телеграм-каналі.

Зазначається, що повна заборона руху поширюється тільки на деякі встановлені ділянки доріг.

На решті доріг рух цивільних транспортних засобів у 5-кілометровій зоні від державного кордону рекомендовано з 8:00 до 17:00 до травня 2024 року і з 7:00 до 20:00 з червня до жовтня 2024 року.