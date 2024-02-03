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07:31 03.02.2024

РФ вночі атакувала ракетами Х-59 і "Шахедами", силами ППО ліквідовано 9 із 14 БПЛА противника

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РФ вночі атакувала ракетами Х-59 і "Шахедами", силами ППО ліквідовано 9 із 14 БПЛА противника

РФ уночі атакувала ракетами Х-59 і "Шахедами", силами ППО ліквідовано 9 із 14 БПЛА противника, повідомили Повітряні сили ЗС України в суботу вранці.

"У ніч на 3 лютого 2024 року противник атакував 14-ма ударними БПЛА типу "Shahed-136/131" з напрямків: Приморсько-Ахтарськ - рф, Чауда - Крим і двома керованими авіаційними ракетами Х-59 з Бєлгородської області", - йдеться в повідомленні.

"Як і минулої ночі, значну частину "шахедів" ворог спрямував по об'єктах енергетичної інфраструктури на Дніпропетровщині", - зазначають військові.

Мобільними вогневими групами Повітряних Сил та Сил оборони України знищено 9 ворожих БПЛА в межах Дніпропетровської, Одеської, Миколаївської та Житомирської областей.

 

 

 

Теги: #атаки #бпла #пс_зсу

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