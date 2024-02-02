Події

21:20 02.02.2024

В Україну прибули ще дві системи ППО - Зеленський

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В Україну прибули ще дві системи ППО - Зеленський

В Україну прибули ще дві системи протиповітряної оборони, вони будуть спрямовані на захист регіонів, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Головна новина на сьогодні - новина, на яку ми всі давно очікували, заради якої ми на різних рівнях місяцями працювали. Результат - в Україну прибули ще дві системи протиповітряної оборони", - повідомив він у вечірньому відеозверненні.

Глава держави не розкрив деталей поставки, заявивши лише, що "це системи, які збивають усе, і будуть спрямовані для захисту регіонів".

Водночас Зеленський також зазначив, що наразі систем ППО ще недостатньо для повного захисту України.

"Але працюємо заради цього щодня", - зазначив він.

 

 

 

Теги: #ппо #зеленський

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