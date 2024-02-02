Зеленський після Ставки: 90% дронів на фронті - вітчизняного виробництва

На засіданні Ставки у п'ятницю обговорювали виробництво дронів, снарядів, ситуацію на фронті та енергетику.

"Провів засідання Ставки. Сьогодні пʼять питань. Перше – українське виробництво дронів. План на 2024 рік. Збільшено контракти. Спланували додатковий бюджет саме на дрони та забезпечимо його виконання. Доповіді – віцепремʼєр-міністр Федоров та міністр оборони Умєров. Загалом на цей рік понад 90% дронів на фронті – це вітчизняне виробництво. Дякую кожній українській компанії, яка працює заради такої нашої сили. Дякую кожному, хто тренує операторів дронів. Дякую кожному волонтеру, який допомагає", - написав президент України Володимир Зеленський у п'ятницю в телеграм-каналі.

"Друге питання – снаряди. Виробництво та імпорт. Теж збільшуємо контракти. І пришвидшуємо виробників. Доповідь – міністр оборони. Дякую всім, хто працює 24/7 на виробництвах", - написав також президент.

Говорячи про фронт, Зеленський зазначив, що "Авдіївка - особливо складно. Доповідали головком Залужний і командувачі за напрямками - Москальов, Сирський".

"Четверте – фортифікації. Нарощування фортифікаційних споруд. Доповідь премʼєр-міністра Шмигаля щодо фінансування. Доповідь міністра оборони щодо термінів виконання завдань. Швидко реалізовуємо. Дякую всім, хто залучений", - зазначив Зеленський.

Обговорювалося також "відновлення енергетики після російських ударів, фізичний захист енергетики, наші системні кроки". "Детальні доповіді. Уряд - Шмигаль, Кубраков. Енергокомпанії - Чернишов, Кудрицький. Проходимо цей опалювальний сезон стабільно", - зазначив президент.