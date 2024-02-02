Події

12:21 02.02.2024

Глава МЗС Канади прибула в Україну

1 хв читати
Глава МЗС Канади прибула в Україну

Міністерка закордонних справ Канади Мелані Жолі прибула в Україну з неанонсованим візитом.

На спільній пресконференції з українським колегою Дмитром Кулебою вона наголосила на непохитності канадської підтримки України і зазначила, що наразі Канада надала допомогу в розмірі 9,5 мільярда доларів, зокрема 2,4 мільярда доларів у вигляді військової допомоги.

Крім того, в межах операції Unifier із 2014 року канадські збройні сили підготували понад 40 000 українських військовослужбовців. І це навчання триває і сьогодні у Великій Британії, Латвії та Польщі.

За словами Жолі, також завершується процес розроблення Угоди про вільну торгівлю між Канадою та Україною.

"У міру того, як ми досягаємо дворічної позначки з початку повномасштабного вторгнення РФ, наша підтримка незалежного майбутнього України залишається непохитною. І прихильники України мають дотримуватися цього курсу. Ми не можемо дозволити собі втратити впевненість або вагатися", - сказала вона.

Жолі зазначила, що це її четвертий візит до України.

Теги: #канада #жолі

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:15 02.02.2024
Глави МЗС України та Канади обговорили в Києві оборонну допомогу, Формулу миру, економічні питання

Глави МЗС України та Канади обговорили в Києві оборонну допомогу, Формулу миру, економічні питання

13:11 02.02.2024
Україна і Канада створять нову міжнародну коаліцію з повернення українських дітей - глава МЗС

Україна і Канада створять нову міжнародну коаліцію з повернення українських дітей - глава МЗС

00:25 30.01.2024
Глава МЗС Канади відвідає Польщу, де обговорить подальшу підтримку України

Глава МЗС Канади відвідає Польщу, де обговорить подальшу підтримку України

21:15 29.01.2024
Представники урядів України та Канади обговорили довгострокові зобов'язання в сфері безпеки

Представники урядів України та Канади обговорили довгострокові зобов'язання в сфері безпеки

14:28 29.01.2024
Канада надасть експертну підтримку з відновлення 19 тергромадам

Канада надасть експертну підтримку з відновлення 19 тергромадам

00:08 24.01.2024
Канада оголосила на "Рамштайн-18" про передачу Україні нового пакету військової допомоги

Канада оголосила на "Рамштайн-18" про передачу Україні нового пакету військової допомоги

23:52 18.01.2024
Кулеба обговорив із Фріланд можливість використання заморожених активів РФ для підтримки України

Кулеба обговорив із Фріланд можливість використання заморожених активів РФ для підтримки України

19:49 01.01.2024
Зеленський поговорив із прем'єром Канади Трюдо про підтримку України

Зеленський поговорив із прем'єром Канади Трюдо про підтримку України

20:01 28.11.2023
Вивчення Голодомору в Україні буде включено в курс історії Канади для 10 класу

Вивчення Голодомору в Україні буде включено в курс історії Канади для 10 класу

21:05 24.11.2023
Канада та ЄС висловилися за більш активну роботу над використанням активів РФ для України

Канада та ЄС висловилися за більш активну роботу над використанням активів РФ для України

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Україна і Канада створять нову міжнародну коаліцію з повернення українських дітей - глава МЗС

Макрон засудив російський удар, унаслідок якого в Україні загинули двоє французьких гуманітарних працівників

Рішення щодо використання заморожених російських активів буде ухвалено у 2024 році - Кулеба

Суд заарештував нерухомість ексдепутата Царьова загальною вартістю майже 500 млн грн - СБУ

ППО ліквідувала 11 із 24 ворожих "шахедів"

ОСТАННЄ

Мінсоцполітики спростовує інформацію про блокування карток пенсіонерів через відсутність руху коштів на них

Макрон засудив російський удар, унаслідок якого в Україні загинули двоє французьких гуманітарних працівників

Рішення щодо використання заморожених російських активів буде ухвалено у 2024 році - Кулеба

Суд заарештував нерухомість ексдепутата Царьова загальною вартістю майже 500 млн грн - СБУ

Необхідно стежити, щоб не допускати в школах цькування учнів-переселенців на мовному ґрунті - мовний омбудсмен

Британська розвідка відзначає роль корупційної складової в армії РФ, що зростає

Богуслаєва доправлено із СІЗО до ВАКС на слухання у справі про стягнення у дохід держави його активів

Міноборони розраховує, що законопроєкт про мобілізацію буде підтриманий у ВР якнайшвидше - Павлюк

ДСНС: На Київщині на пожежі врятовано п'ятьох дітей і двох дорослих

Фінал нацвідбору "Євробачення-2024" відбудеться 3 лютого

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА