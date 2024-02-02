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07:44 02.02.2024

У Дніпропетровській області збили три ворожі БПЛА, проте внаслідок одного влучання знеструмлено 40 тис. користувачів, зокрема дві шахти

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У Дніпропетровській області збили три ворожі БПЛА, проте внаслідок одного влучання знеструмлено 40 тис. користувачів, зокрема дві шахти

Сили ППО збили три ворожі БПЛА на Дніпропетровщині, однак унаслідок одного влучання знеструмлено 40 тис. користувачів, зокрема дві шахти, повідомив голова ОВА Сергій Лисак.

"Вночі російська армія атакувала Криворізький район безпілотниками. Три шахеди збили захисники з ПВК "Схід". Але є і влучання БПЛА. Це призвело до знеструмлення понад 40 тис. абонентів", - ідеться в його телеграм-каналі.

Також, за його словами, знеструмлено дві шахти, через що під землею залишилося понад 100 робітників, частина з яких уже піднялася на поверхню.

Крім того, ворог обстрілював Нікопольщину з артилерії. Цілився також по Марганцю та Мирівській громаді. Люди не постраждали.

"Натомість, за уточненою інформацією, через учорашню атаку на Покровську сільську громаду постраждав 37-річний чоловік. У нього осколкові поранення та перелом. Потерпілий був госпіталізований у стані середньої тяжкості", - додав Лисак.

 

 

 

Теги: #обстріли #дніпропетровська

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