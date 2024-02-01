Унаслідок нічного ракетного удару в Мирнограді зруйновано школу, пошкоджено 12 будинків і магазин - поліція

Унаслідок російського ракетного удару минулої ночі в Мирнограді (Донецька обл.) було зруйновано будівлю школи, де також працював пункт роздачі води місцевим жителям, 12 житлових будинків і магазин, повідомляє Національна поліція.

"Понад два тижні Мирноград - під щоденними обстрілами росіян. У ніч на 1 лютого росія поцілила ракетою по школі. Вдень тут працювали педагоги, а також функціонував пункт роздачі води. Осередок, де знаходили допомогу цивільні мешканці зі всього міста, знищено", - йдеться в повідомленні Національної поліції в четвер увечері.

Як повідомляється, також "постраждали щонайменше 12 будинків і магазин".