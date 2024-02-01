1 лютого: Яке сьогодні свято, все про цей день

ДЕНЬ 708 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 708 RUSSIAN AGRESSION

1 лютого - Всесвітній тиждень гармонійних міжконфесійних відносин, Міжнародний день десерту, Всесвітній день хіджабу.

У США - Національний день свободи, в Ірландії - День Святої Бригіти.

Православна церква вшановує пам'ять святого мученика Трифона.

Всесвітній тиждень гармонійних міжконфесійних відносин

Всесвітній тиждень гармонійних міжконфесійних відносин вперше відбувся з 1 до 7 лютого 2011 року. Надалі було вирішено відзначати його щорічно в перший тиждень лютого.

20 жовтня 2010 року на своєму 34-му пленарному засіданні Генасамблея ООН визнала необхідність розвитку діалогу між різними конфесіями та релігіями у справі зміцнення взаєморозуміння, злагоди та співпраці між людьми.

Міжнародний день десерту

Міжнародний день десерту має неофіційний характер і поширюється переважно завдяки шанувальникам та мережі Інтернет. Щоправда, досі серед любителів солодкого не сформувалася спільна думка щодо того, коли ж його відзначати. Хтось святкує його 12 листопада, хтось - 1 лютого. Поява другої дати, вочевидь, пов'язана з неймовірною популярністю десерту кейк-поп, створеного у США за участю блогерки та кондитерки Енджі Дадлі, а у 2008 році набув значного поширення та визнання.

Ще цього дня:

1930 - Газета "Таймс" надрукувала перший у світі кросворд;

1935 - Ая-Софія в Стамбулі за указом Ататюрка відкрилася як музей;

1946 - Обрання Трюгве Лі першим генеральним секретарем ООН;

1946 - Проголошення Угорщини республікою;

1951 - Відбулося третє випробування атомної бомби на полігоні в Неваді, перший ядерний вибух, який показали на ТБ;

1953 - Хвилі Північного моря розмили 50 основних дамб Голландії, загинуло 1835 осіб, 43 тисячі споруд було частково або повністю зруйновано;

1958 - Запущено "Експлорер-1", перший американський штучний супутник Землі;

1958 - Єгипет і Сирія утворили Об'єднану Арабську Республіку;

1967 - У Детройті (США) вийшов перший номер українського журналу "Детройтські новини";

1979 - Повернення аятоли Хомейні до Ірану після 15-річного заслання, де його зустрічали понад три мільйони людей;

1991 - З цього дня Верховною Радою УРСР скасовано обмеження прописки кримських татар у Криму, запроваджене Радою Міністрів СРСР 1987 року;

1992 - Російсько-американська декларація про завершення "холодної війни";

1992 - Україна встановила дипломатичні відносини з Румунією;

1994 - Набрала чинності Шенгенська угода, підписана країнами ЄС, яка передбачає запровадження повної свободи переміщення громадян між державами-учасницями Європейського Союзу;

2003 - Під час заходження на посадку над мисом Канаверал (штат Флорида) вибухнув американський шатл "Колумбія". Загинули всі 7 членів екіпажу, зокрема перший ізраїльський астронавт Ілан Рамон;

2004 - Скасування смертної кари у Великій Британії;

2010 - 44 дні прокату знадобилося фантастичному блокбастеру Джеймса Камерона "Аватар", знятому у форматі 3-D, щоб зібрати у світовому прокаті понад 2 млрд доларів. Фільм став першим в історії, який перетнув 2-мільярдну планку.

Церковне свято

Святий Трифон, якого церква вшановує цього дня, жив у 3 столітті в Нікеї. У дитинстві він прийняв християнські звичаї, а будучи отроком, проявив дар чудотворення, зцілюючи хворих. За переказами, Трифон вигнав біса з доньки римського імператора Гордіана III, який, хоча й був ідолопоклонником, християн не переслідував. Однак за правління наступного імператора, Деція Траяна, почалися гоніння, і Трифона стратили.

Іменини: Василь, Гаврило, Давид, Микола, Петро, Семен, Тимофій, Трифон.