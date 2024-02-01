Усіх пацієнтів лікарні у Великому Бурлуку евакуйовано, частково переведено в інші медустанови

Усіх пацієнтів лікарні у Великому Бурлуку, яка зазнала бомбардування керованими авіабомбами, евакуйовано, частково переведено в інші заклади охорони здоров'я, повідомив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов у ніч на четвер.

"Усіх пацієнтів було евакуйовано, частину - розміщено в інші установи. Ті, кому дозволено за показаннями медиків, перебуватимуть на лікуванні амбулаторно з додатковим медичним обстеженням і наглядом", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

Раніше повідомлялося про чотирьох постраждалих унаслідок авіаудару по лікарні.