Росіяни за минулий день обстріляли десять громад Сумської області

Російські окупанти за минулий день 43 рази обстріляли з різних видів зброї прикордоння Сумської області, інформували в обласній військовій адміністрації станом на 21.00 середи.

"Протягом дня росіяни здійснили 43 обстріли прикордонних територій і населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 216 вибухів. Обстрілу зазнали Хотинська, Юнаківська, Краснопільська, Миропільська, Великописарівська, Шалигинська, Есманська, Зноб-Новгородська, Середин-Будська, Свеська громади", - зазначено в Телеграм.

За даними ОВА, у Середино-Будській громаді зафіксовано мінометні обстріли (20 вибухів), артобстріли (13 вибухів), РСЗВ (10 вибухів) і ракетний обстріл некерованими авіаційними ракетами (НАР) з вертольота (5 вибухів).

Так само обстрілу піддавалася Краснопільська громада: зафіксовано артилерійські обстріли (16 вибухів), обстріл БпЛА (FPV-дрон) (2 вибухи), обстріл із мінометів (10 вибухів).

У Юнаківській громаді ворог гатив з артилерії (САУ) (15 вибухів) і мінометів (7 вибухів), також був обстріл БпЛА (FPV-дрон) (2 вибухи).

По Зноб-Новгородській громаді росіяни здійснили ракетний обстріл некерованими авіаційними ракетами (НАР) з гелікоптера (10 вибухів) та артобстріл (6 вибухів).

У Великописарівській громаді було здійснено скидання з БпЛА вибухового пристрою (ВОГ) (4 вибухи), обстріли з мінометів (9 вибухів), гранатометів (СПГ) (4 вибухи) та обстріл з 4 БпЛА (FPV-дрони). Так само було здійснено обстріл із БпЛА (FPV-дрон) у Миропільській громаді (2 вибухи).

У Хотинській громаді ворог гатив із мінометів (10 вибухів) та артилерії (18 вибухів). Так само у Свеській громаді був артилерійський обстріл (8 вибухів) і обстріл із мінометів (1 вибух). Обстрілу з мінометів (15 мін) і артилерії (12 вибухів) піддалася Шалигинська громада. Крім того, росіяни вдарили з артилерії (22 вибухи) по Есманській громаді.