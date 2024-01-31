Україна готова до добросусідських відносин з Угорщиною - Єрмак

Зустріч офіційних делегацій України та Угорщини в Ужгороді спрямована на поліпшення відносин між двома державами, заявив у середу глава Офісу президента України Андрій Єрмак в інтерв'ю угорському телеканалу М1.

"Перший і найважливіший меседж – що Україна готова до добросусідських відносин, до підтримання сусідських відносин", - сказав він.

В інтерв'ю Єрмак наголосив, що український парламент у грудні 2023 року ухвалив закон про національні меншини.

"Нещодавно ми спільно з Дмитром Кулебою та Петером Сіярто розмовляли з представниками угорської національної меншини, і вони сказали, що насправді ці проблеми мають лише технічний характер порівняно з тим, що спричиняє війна і що насправді треба вирішити. Ця війна призвела до великої кількості жертв, зокрема й серед місцевих угорців", - зазначив глава офісу президента.

За його словами, зараз усі в Європі в небезпеці.

"Чому ви думаєте, що Угорщина не може бути наступною ціллю? Чому думаєте, що Балтійські держави не можуть бути наступною ціллю? Багато угорців пам’ятає події, спричинені Радянським Союзом у 1956 році", - нагадав Єрмак.

Він зазначив, що Україна прагне справедливого миру.

"Необхідний справедливий мир. Але мир не можна побудувати ультиматумами, ракетами, безпілотниками, які Росія щоденно скидає на Україну. З 2019 року, відколи пана Зеленського було обрано Президентом, відбулося понад 200 переговорів із росіянами, ми укладали угоду про припинення вогню понад 10 разів, і ви бачите, до чого це призвело. Ви бачите, що 24 лютого 2022 року ми отримали відповідь", - сказав він.

Як констатував Андрій Єрмак, росіяни завжди використовують припинення вогню для підготовки нової окупації.