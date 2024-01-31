У Стамбулі відбувається Форум з відновлення України, який розпочався із зустрічі міністра торгівлі Туреччини Омера Болата і міністра транспорту та інфраструктури Абдулкадіра Уралоглу з віцепрем'єр-міністром України Олександром Кубраковим.

"Провели плідні зустрічі з Омером Болатом і Абдулкадіром Уралоглу, які організували Форум реконструкції України - ініціативу, що сприяє співпраці у відновленні та розвитку постраждалих регіонів. Це демонструє сильну прихильність", - написав Кубраков у соцмережі Х.

Він зазначив, що форум сприятиме збільшенню торгового потенціалу країн, розширенню логістики та зовнішньоекономічних зв'язків.

"У нас спільна мета - Чорне море має стати зоною співпраці, торгівлі та економічного зростання. Важливо залучити приватні інвестиції у відновлення інфраструктури. Цього року пріоритетними є проєкти, спрямовані на відновлення енергетичної, житлової, критичної та соціальної інфраструктури", - зазначив Кубраков.

Міністр торгівлі Туреччини, зі свого боку, наголосив, що досвід, отриманий у результаті успішних проєктів, реалізованих на сьогодні турецькими підрядниками в різних регіонах світу, стане наріжним каменем співпраці між двома країнами, особливо у відновленні в Україні.

"Крім того, спільно з Кубраковим ми провели важливі оцінки щодо збільшення обсягу взаємної торгівлі та зміцнення економічних відносин між двома країнами", - написав він у Х.