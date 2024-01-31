Фонд "Житло для ВПО" з фіндопомогою у 2,5 млн злотих від польської Dom Development реконструював житло під Києвом

Фонд "Житло для ВПО" реалізував у с .Михайлівка-Рубежівка (вул. Київська, 7) проєкт генеральної реконструкції будинку з адаптацією для проживання 53 внутрішньо переміщених осіб (ВПО), роботи профінансовано польською групою Dom Development, яка виділила на це 2,5 млн злотих.

Як повідомляє пресслужба фонду, 31 січня реконструйований об'єкт урочисто відкрили за участю представників влади Ірпеня, посла Республіки Польща в Києві Ярослава Гузи, керівництва фонду "Житло для ВПО".

"Залучення такої великої кількості учасників до цього проєкту посилює віру в те, що спільно ми подолаємо всі труднощі, об'єднуючись ще більше. Бажаю всім мешканцям цього будинку знайти в ньому відчуття рідної домівки", - наводяться в релізі слова посла Республіки Польща в Києві Ярослава Гузи.

У пресрелізі зазначається, що фонд "Житло для ВПО" має список занедбаних будинків в Україні та за допомогою донорів пристосовує їх до проживання. Проєкт в Ірпені - його перша завершена реконструкція.

У відновленому будинку раніше був гуртожиток, який з часом занепав. Фахівці фонду підготували план і кошторис реконструкції та залучили місцевих підрядників, а Dom Development фінансував реалізацію проєкту і дистанційно контролював роботи. За 2,5 млн злотих було відновлено будівлю, посилено конструкцію. Тут було облаштовано 19 квартир площею 30 кв. м і 35 кв. м з кухнею і санвузлом. В оновленій будівлі проживатимуть 53 людини, зокрема сім'я з трьома дітьми та особи з обмеженими можливостями.

На відкритті об'єкта голова фонду Ольга Єрошенко зазначила, що наразі кількість зареєстрованих внутрішньо переміщених осіб в Україні становить 4,8 млн осіб. За час війни в Україні зруйновано 18,6 тис. приватних будинків, при цьому 5,4 тис. повністю, а 13,2 тис. придатні для реконструкції.

"Головним викликом для держави та міст є забезпечення можливості оренди квартир або надання тимчасових приміщень тим, хто не може дозволити собі оренду. Ці люди не можуть повернутися на окуповані території та в регіони поблизу лінії бойових дій", - сказала Єрошенко.

Група Dom Development допомагає українцям від початку війни. У першій фазі точкова підтримка полягала в переданні продуктів харчування і предметів першої необхідності пунктам у містах, де працює група, а також на польсько-українському кордоні.

"Коли виявилося, що найактуальнішою проблемою є пошук житла для тисяч людей, які приїжджають до Польщі з України, ми зайнялися тим, що вміємо найкраще, - будівництвом житла", - розповідає Лєшек Станкевич, заступник голови правління та фінансовий директор Dom Development.

Забудовник відремонтував кілька будинків для біженців, зокрема у Варшаві та Яхранці, а також у Кракові, де притулок знайшли діти з України. Підтримка проєкту в Ірпені - це прагнення допомогти тим людям, які змушені були полишити свої будинки через війну, але хочуть залишитися в Україні.

Уточнено, що Dom Development не планує вести бізнес в Україні, але продовжить займатися житловими проектами та гуманітарною допомогою. Загалом забудовник уже виділив на підтримку українців 6 млн злотих.

Dom Development SA Холдинг (Grupa Dom Development) є найбільшим забудовником у Польщі. Реалізує проєкти у Варшаві, Вроцлаві, Кракові, Тригороді та околицях (через компанію Euro Styl S.A.). За 28 років діяльності Холдинг здав в експлуатацію понад 49 тисяч квартир. З 2006 року Dom Development S.A. котирується на Варшавській фондовій біржі.