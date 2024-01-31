Відновлено роботу ЛЕП 330 кВ у східному регіоні, рівень споживання продовжує знижуватися - "Укренерго"

30 січня було повернуто в роботу високовольтну лінію 330 кВ у східному регіоні, пошкоджену під час обстрілу.

"Загалом через бойові дії та інші причини на ранок без світла залишаються 382 населені пункти. Є нові пошкодження через обстріли в мережах Донецької, Миколаївської, Харківської, Херсонської областей", - повідомило НЕК "Укренерго" в середу.

За інформацією компанії, через технологічні причини сталося також знеструмлення в Дніпропетровській і Чернігівській областях.

Наразі пропускна здатність високовольтних мереж "Укренерго" достатня для покриття наявного попиту.

Як зазначили в НЕК, потепління і сонячна погода сприяють зниженню рівня споживання в Україні другий день поспіль.

Зокрема, 30 січня добовий максимум споживання було зафіксовано ввечері близько 18:00 і він був на 1,8% нижчим, ніж у понеділок 29 січня.

У свою чергу 31 січня станом на 9.00 рівень споживання на 1,2% був нижчим, ніж у цей самий час 30 січня.

"Водночас нагадуємо - зима триває, і загальний рівень споживання залишається високим. Будь ласка, споживайте електроенергію ощадливо", - наголосив український системний оператор.

Водночас в "Укренерго" не прогнозують виникнення дефіциту електроенергії в енергосистемі.

31 січня імпорт електроенергії здійснюється в ранкові та вечірні години з Польщі, Словаччини, Румунії та Молдови загальним обсягом 2980 МВт-година, з максимальною потужністю в окремі години до 783 МВт. Експорт відсутній.

Починаючи з 1 грудня 2023 року технічна можливість імпорту електроенергії з Європи в Україну та Молдову становить 1700 МВт.