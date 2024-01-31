ЗС України повернули втрачені позиції на північний захід від Горлівки, поблизу Авдіївки лінія фронту не змінилася - ISW

Українські сили нещодавно повернули втрачені позиції на північний захід від Горлівки в Донецькій області, повідомляється в огляді Інституту вивчення війни (ISW).

Зазначається, що на кадрах із геоприв'язкою, опублікованих 29 січня, видно, як українські війська атакують і захоплюють кілька позицій приблизно за три кілометри на північний захід від Горлівки.

Водночас біля Авдіївки тривають позиційні бої. Зокрема, йдеться в огляді, ЗСУ протягом останніх кількох днів контратакували територію ресторану "Царське Полювання" на південній околиці Авдіївки.

Як повідомляє ISW, підтверджених змін лінії фронту на цій ділянці не відбулося. Також не виявлено і візуального підтвердження просування російських військ на південний схід або південний захід від Авдіївки.