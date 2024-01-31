Генсек НАТО зустрівся з керівниками Конгресу США, щоб переконати їх продовжити допомогу Україні

У вівторок, 30 січня, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг зустрівся зі спікером Палати представників США Майком Джонсоном та іншими членами керівництва Конгресу у Вашингтоні, щоб обговорити продовження військової допомоги Україні, повідомляє прес-служба НАТО.

Столтенберг відзначив американську допомогу Україні та наголосив, що ця підтримка залишається вирішальною для виживання країни та стабільності Європи.

Генсек наголосив, що сильний Альянс відповідає стратегічним інтересам Сполучених Штатів, і що завдяки НАТО у США більше друзів і союзників, ніж у будь-якої іншої держави.

Він вказав на важливість збереження могутності НАТО за рахунок збільшення інвестицій в оборону, повідомляє прес-служба.

