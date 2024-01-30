Події

20:55 30.01.2024

Ворог атакував Полтавщину, влучень не зафіксовано - голова ОВА

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Ворог атакував Полтавщину, влучень не зафіксовано - голова ОВА

Російські окупанти атакували Полтавську область, було чути вибухи, за попередньою інформацією, влучань на території регіону не зафіксовано, повідомляє голова обласної військової адміністрації Філіп Пронін.

"Знову було гучно в області. Чергова ворожа атака. За попередньою інформацією, влучань на території Полтавщини не зафіксовано", - написав Пронін у телеграм-каналі у вівторок увечері.

Раніше телеграм-канали повідомляли, що в Полтавській області було чути вибухи, Повітряні сили попереджали про загрозу балістичної зброї.

 

Теги: #полтавська_область #обстріл

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