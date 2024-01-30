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10:48 30.01.2024

ЗСУ збили ворожий Су-34 на Луганщині - Генштаб

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ЗСУ збили ворожий Су-34 на Луганщині - Генштаб

Бійці Збройних сил України збили ворожий літак, повідомив Генеральний штаб ЗСУ у вівторок.

Це випливає з оприлюдненого у фейсбуці зведення ворожих втрат. Як уточнив спікер Генштабу Андрій Ковальов в ефірі телемарафону, ЗСУ збили винищувач-бомбардувальник росіян Су-34 над Луганщиною в понеділок, 29 січня.

За даними Генштабу, Росія з початку повномасштабної війни втратила 332 літаки і 324 вертольоти.

Су-34 - це радянський, російський винищувач-бомбардувальник, сконструйований для здійснення точних ракетно-бомбових ударів по наземних цілях в оперативній і тактичній глибині та ураження повітряних цілей. Цей літак є модифікацією Су-27.

 

Теги: #генштаб_зсу #су_34

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