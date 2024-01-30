Українська стрічка "Степне" визнана найкращою на фестивалі в Трієсті

Фільм "Степне" української режисерки Марини Вроди визнано кращим на 35-му фестивалі фільмів країн Центральної та Східної Європи, що проходив 19-27 січня 2024 року в Трієсті (Італія), і отримав приз глядацьких симпатій.

"Фільм режисерки-дебютантки Марини Вроди вразив нас своїм меланхолійним зображенням життя села, що зникає, болю та зниклих надій, переданих водночас ніжно та достовірно", - наголошується в мотиваційній частині рішення журі.

Кінофестиваль країн Центральної та Східної Європи в Трієсті проводиться з 1998 року після падіння Берлінської стіни з метою розвитку культурних обмінів між європейськими країнами, особливо між Сходом і Заходом у Новій Європі. Конкурсні програми фестивалю фокусуються на оригінальних і новаторських стрічках, а також на роботах, присвячених особливим аспектам і проблемам суспільства та культури країн їхнього виробництва.

Фільм розповідає історію кількох днів життя літнього чоловіка, який приїжджає в українське село Степне, щоб доглядати за мамою, яка помирає. У серпні минулого року кінострічка отримала приз за найкращу режисуру на міжнародному кінофестивалі в Локарно.